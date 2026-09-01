Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant la Mairie Châteauneuf-sur-Isère
vendredi 18 septembre 2026 · Rdv devant la Mairie · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Journées Européennes du Patrimoine
Rdv devant la Mairie 6 rue des remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-18 16:00:00
Date(s) :
2026-09-18
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Histoire et Patrimoine vous emmène à la découverte de ces carrières et des maisons troglodytiques.
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Rdv devant la Mairie 6 rue des remparts Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 63 60 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com
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English : Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Journées Européennes du Patrimoine
To celebrate European Heritage Days, the History and Heritage Association invites you to explore these quarries and cave dwellings.
L’événement Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Journées Européennes du Patrimoine Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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