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Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de verdure, site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure, site troglodytique · Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de verdure, site troglodytique
Adresse
En haut de la Montée de Bel-Air
Ville
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Châteauneuf-sur-Isère

Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine

Théâtre de verdure, site troglodytique En haut de la Montée de Bel-Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Histoire et Patrimoine vous invite à un concert unique sur le thème des Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au sein du théâtre de verdure.

Concert donné par Bruno Palué.
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Théâtre de verdure, site troglodytique En haut de la Montée de Bel-Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 63 60  chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

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English : Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine

In celebration of European Heritage Days, the History and Heritage Association invites you to a unique concert featuring the Unforgettable Songs of Brassens and Cabrel at the Théâtre de Verdure.

Concert performed by Bruno Palé.

L’événement Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

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