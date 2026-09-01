Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de verdure, site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine

Théâtre de verdure, site troglodytique En haut de la Montée de Bel-Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Histoire et Patrimoine vous invite à un concert unique sur le thème des Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au sein du théâtre de verdure.



Concert donné par Bruno Palué.

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Théâtre de verdure, site troglodytique En haut de la Montée de Bel-Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 63 60 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

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English : Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine

In celebration of European Heritage Days, the History and Heritage Association invites you to a unique concert featuring the Unforgettable Songs of Brassens and Cabrel at the Théâtre de Verdure.



Concert performed by Bruno Palé.

L’événement Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme