Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de verdure, site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure, site troglodytique · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine
Théâtre de verdure, site troglodytique En haut de la Montée de Bel-Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Histoire et Patrimoine vous invite à un concert unique sur le thème des Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au sein du théâtre de verdure.
Concert donné par Bruno Palué.
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Théâtre de verdure, site troglodytique En haut de la Montée de Bel-Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 63 60 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com
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English : Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine
In celebration of European Heritage Days, the History and Heritage Association invites you to a unique concert featuring the Unforgettable Songs of Brassens and Cabrel at the Théâtre de Verdure.
Concert performed by Bruno Palé.
L’événement Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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