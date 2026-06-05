Piton Monvert, un îlot de biodiversité au milieu d’un océan de Cannes, Piton Mont-Vert, Saint-Pierre

Informations pratiques

Piton Monvert, un îlot de biodiversité au milieu d’un océan de Cannes Dimanche 20 septembre, 09h00 Piton Mont-Vert La Réunion

Places limitées – Réservation obligatoire – Lieu de RDV précisé lors de la réservation – Prévoir chaussures de marche, lotion anti-moustique et eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture

Sur les hauteurs de Saint-Pierre, le Piton Mont-Vert constitue l’un des derniers témoins de la forêt semi-sèche de moyenne altitude qui recouvrait autrefois une grande partie des pentes ouest et sud de La Réunion. Épargné en partie par les grands défrichements agricoles des XVIIIe et XIXe siècles grâce à son relief accidenté, cet ancien cratère volcanique conserve aujourd’hui les vestiges d’un patrimoine naturel d’une valeur exceptionnelle.

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Visite guidée du Piton Monvert, un îlot de biodiversité

© Pixanoo.re / LUMA