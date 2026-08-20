Pixel Brass Band Totems Pacé
samedi 3 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Pixel Brass Band Totems Pacé Samedi 3 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit. Réservation conseillée
Le Pixel Brass Band est un collectif musical qui revisite l’univers du jeu vidéo et de la pop culture à travers des arrangements originaux (cuivres, batterie, guitares, clavier et chant)
Le Pixel Brass Band est un collectif musical qui revisite l’univers du jeu vidéo et de la pop culture à travers des arrangements originaux. Entre cuivres généreux, batterie entraînante, guitares, clavier et chant, le groupe fait voyager le public à travers des mélodies cultes (et moins cultes!) réinventées avec énergie et créativité. À la fois dynamique et tout en douceur, le concert alterne moments festifs et passages plus intimistes, pour offrir une expérience musicale accessible aussi bien aux passionnés de jeux vidéo qu’aux curieux en quête d’un spectacle vivant et original.
Samedi 3 octobre à 17h.
Dans le cadre de Biblis en folie.
Gratuit. Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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