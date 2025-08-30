Place à l’été ! Doué-en-Anjou

Les Chroniques POP & LOVE BOAT

Les Chroniques POP

Et si vous étiez invités à assister à l’enregistrement d’une célèbre émission de variétés des années 80 ? Et si ce tournage était épique et foutraque ? Arrivera-t-on à retrouver l’animateur vedette ? Et que faire de toutes ces références à une décennie de pop culture ?

Entre danse, texte et chansons, Les Chroniques POP font appel à la mémoire collective et empruntent leurs références à la publicité, au cinéma, à la musique, à la société…

LOVE BOAT

Le Love Boat Orchestre vous embarque en croisière pour faire triompher l’amour et sa musique sur les mers du monde entier… Le capitaine LOVE et son équipage vous entraînent et vous ambiancent au son du charleston, du swing, de la salsa, du rock, de la mambo ou encore de la biguine… Tous les styles y passent pour vous faire danser sur la playlist idéale de l’amour.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. .

Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

