Place aux étoiles! Saint-Benoît-sur-Loire samedi 25 juillet 2026.
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
En l’an mil, l’astronomie était étudiée à l’abbaye de Fleury, où certains offices étaient même sonnés en fonction des étoiles… Comme les moines, venez lever les yeux au ciel ! Pour la quatrième fois, Saint-Benoît-sur-Loire est rendue aux piétons et aux rêveurs. Au programme de ce rendez-vous dédié à la connaissance et aux imaginaires
• spectacles et animations de rue
• observation au télescope, planétarium et activités familiales
• foodtrucks, cocktails et producteurs locaux
Et à partir de 22h, ne manquez pas la nouvelle déambulation lumineuse Lampadophores, par la compagnie Picto Facto!
– Organisé par le Belvédère avec la commune, le réseau des bibliothèques, la Maison pour tous, l’Astro-club d’Ouzouer sur Loire, le comité des fêtes de Saint Benoît sur Loire – .
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 www.belvedere@valdesully.fr
