Place aux étoiles!

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Début : 2026-07-25 00:00:00

fin : 2026-07-26 01:00:00

2026-07-25 2026-07-26

En l’an mil, l’astronomie était étudiée à l’abbaye de Fleury, où certains offices étaient même sonnés en fonction des étoiles… Comme les moines, venez lever les yeux au ciel ! Pour la quatrième fois, Saint-Benoît-sur-Loire est rendue aux piétons et aux rêveurs. Au programme de ce rendez-vous dédié à la connaissance et aux imaginaires

• spectacles et animations de rue

• observation au télescope, planétarium et activités familiales

• foodtrucks, cocktails et producteurs locaux

Et à partir de 22h, ne manquez pas la nouvelle déambulation lumineuse Lampadophores, par la compagnie Picto Facto!

– Organisé par le Belvédère avec la commune, le réseau des bibliothèques, la Maison pour tous, l’Astro-club d’Ouzouer sur Loire, le comité des fêtes de Saint Benoît sur Loire – .

+33 2 34 52 02 45

