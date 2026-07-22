Informations pratiques

Le Barcarès

PLACE AUX GROUPES

Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 23:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Retrouvez le groupe BLAX sur la Place du Tertre pour une soirée musicale pleine d’énergie ! Avec leur répertoire entraînant et leur ambiance festive, les artistes vous invitent à partager un moment convivial en musique, entre amis ou en famille.

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Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Come see the band BLAX at Place du Tertre for an energetic evening of music! With their catchy repertoire and festive atmosphere, the artists invite you to enjoy a fun evening of music with friends or family.

L’événement PLACE AUX GROUPES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES