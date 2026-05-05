Saivres

Place des Familles course d’orientation

8 Rue des Écoliers Saivres Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de place des familles profitez d’une course d’orientation. Parcours ludique à faire en famille à travers un rallye photo mêlant objets et balises à retrouver. Avec ou sans carte, petits et grands coopèrent, observent et s’orientent pour réussir ensemble chaque étape. .

8 Rue des Écoliers Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles course d’orientation

L’événement Place des Familles course d’orientation Saivres a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre