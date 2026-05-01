Place des Familles découverte du cirque Nanteuil
Place des Familles découverte du cirque Nanteuil mercredi 20 mai 2026.
Nanteuil
Place des Familles découverte du cirque
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier de découverte du cirque. Initiation à travers un parcours de motricité, essais sur boules, échelles et tonneaux, petites acrobaties et équilibre sur objets. Un moment ludique à vivre ensemble!
– De 14h à 15h pour les 7 10 ans.
– De 15h à 16h pour les 4 6 ans.
– De 16h à 17h pour les 0 3 ans. .
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles découverte du cirque
L’événement Place des Familles découverte du cirque Nanteuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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