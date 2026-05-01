Place des Familles stand mobilité Nanteuil
Place des Familles stand mobilité Nanteuil mercredi 20 mai 2026.
Nanteuil
Place des Familles stand mobilité
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de place des familles découvrez le stand mobilité. Pour des conseils et des échanges sur la pratique du vélo. Test de différents types de vélos à assistance électrique. .
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles stand mobilité
L’événement Place des Familles stand mobilité Nanteuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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