Place des Familles jouez en famille! Nanteuil
Place des Familles jouez en famille! Nanteuil mercredi 20 mai 2026.
Nanteuil
Place des Familles jouez en famille!
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier jouez en famille. Pour un moment fun autour de jeux de société pour tous les âges et toutes les envies. Rires, défis et bonne humeur garantis! .
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles jouez en famille!
L’événement Place des Familles jouez en famille! Nanteuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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