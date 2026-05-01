Place des Familles gravures et impressions Nanteuil
Place des Familles gravures et impressions Nanteuil mercredi 20 mai 2026.
Nanteuil
Place des Familles gravures et impressions
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier gravures et impressions. Pour toute la famille: gravure sur mousse, tampons tattoo à l’eau, creux ou relief. Un moment créatif pour découvrir plusieurs techniques et repartir avec ses propres impressions. .
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Place des Familles gravures et impressions
L’événement Place des Familles gravures et impressions Nanteuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Nanteuil (Deux-Sèvres)
- Mai à Vélo Stand vélo Salle des fêtes Nanteuil 20 mai 2026
- Place des Familles stand mobilité Nanteuil 20 mai 2026
- Place des Familles jouez en famille! Nanteuil 20 mai 2026
- Place des Familles Magie en duo Nanteuil 20 mai 2026
- Place des Familles découverte du cirque Nanteuil 20 mai 2026