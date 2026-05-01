Place des Familles Découverte du cirque Pamproux
Place des Familles Découverte du cirque Pamproux samedi 9 mai 2026.
Pamproux
Place des Familles Découverte du cirque
Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:30:00
fin : 2026-05-09 12:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Dans le cadre de place des familles participez à l’atelier découverte du cirque. Une initiation à travers un parcours de motricité, essais sur boules, échelles et tonneaux, petites acrobaties et équilibre sur objets. Un moment ludique à vivre ensemble !
– De 11h30 à 12h30 pour les 0 3 ans.
-De 13h30 à 14h30 pour les 7 10 ans .
-De 15h à 16h pour les 4 6 ans. .
Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles Découverte du cirque
L’événement Place des Familles Découverte du cirque Pamproux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Haut Val De Sèvre
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