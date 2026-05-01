Place des Familles jeux en bois Pamproux
Place des Familles jeux en bois Pamproux samedi 9 mai 2026.
Pamproux
Place des Familles jeux en bois
Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Dans le cadre de place des familles participez à jeux en bois. Des jeux en bois sont à disposition pour s’amuser, se défier et partager un bon moment ensemble. .
Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Place des Familles jeux en bois
L’événement Place des Familles jeux en bois Pamproux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Pamproux (Deux-Sèvres)
- Mai à Vélo Village Vélo Pamproux 9 mai 2026
- Place des Familles micro-folie Pamproux 9 mai 2026
- Place des Familles Découverte du cirque Pamproux 9 mai 2026
- Place des Familles balade à poney Pamproux 9 mai 2026
- Exposition Histoires d’eau Maison des Associations Pamproux 29 mai 2026