Pamproux

Place des Familles micro-folie

Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:15:00

fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre de place des familles participez à l’atelier micro-folie. Une collection d’œuvres d’art à visionner en famille et une visite du lieu et de ses usages, accompagnée de la médiatrice.

– 11h15 12h30 atelier artistique autour du dessin Le vélo de mes rêves

– 14h15 14h45 conférence L’art à 2 roues . .

Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles micro-folie

L’événement Place des Familles micro-folie Pamproux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Haut Val De Sèvre