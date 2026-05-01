Saint-Maixent-l’École

Place des Familles découverte du cirque

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier de découverte du cirque. Initiation à travers un parcours de motricité, essais sur boules, échelles et tonneaux, petites acrobaties et équilibre sur objets. Un moment ludique à vivre ensemble!

– De 14h à 15h pour les 7 10 ans.

– De 15h à 16h pour les 4 6 ans.

– De 16h à 17h pour les 0 3 ans. .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles découverte du cirque

L’événement Place des Familles découverte du cirque Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre