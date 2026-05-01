Pamproux

Place des Familles Graff sur vinyle

Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre de place des familles participez à l’atelier graff sur vinyle. Un atelier d’initiation au graff avec la technique du pochoir sur un disque vinyle. Venez tester votre créativité ! .

Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles Graff sur vinyle

L’événement Place des Familles Graff sur vinyle Pamproux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Haut Val De Sèvre