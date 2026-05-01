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Place des Familles Le moulin à histoires Nanteuil

Place des Familles Le moulin à histoires Nanteuil

Place des Familles Le moulin à histoires Nanteuil mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 8 Chemin des Grandes Vignes

Ville : 79400 Nanteuil

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Nanteuil

Place des Familles Le moulin à histoires

8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Dans le cadre de place des familles découvrez le moulin à histoires. Cécile Pérus, conteuse, anime un vieux moulin à café transformé en machine à histoires. On tourne la manivelle, on ouvre un tiroir… et une histoire surgit. Un moment convivial pour toute la famille.   .

8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92  devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles Le moulin à histoires

L’événement Place des Familles Le moulin à histoires Nanteuil a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre

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