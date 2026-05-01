Pamproux

Place des Familles sur les pas des lutins

Moulin de Pouillet Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre de place des familles découvrez le spectacle sur les pas des lutins. Un spectacle immersif et sensoriel en pleine nature, à hauteur de lutins histoires, énigmes, chants et danses invitent petits et grands à un voyage poétique et malicieux.

Rejoignez le spectacle à vélo ou a pied au départ de la Place de la Ferté à 17h ou rendez-vous directement à 17h30 au Moulin du Pouillet. .

Moulin de Pouillet Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles sur les pas des lutins

L’événement Place des Familles sur les pas des lutins Pamproux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Haut Val De Sèvre