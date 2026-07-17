PLACE DU PETIT PUY, UN LIEU EN MUTATION, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame du Puy · Grasse
Informations pratiques
PLACE DU PETIT PUY, UN LIEU EN MUTATION Dimanche 20 septembre, 16h30 Cathédrale Notre-Dame du Puy Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Cœur de la cité, la place du petit puy accueille depuis le moyen âge les lieux de pouvoir. Venez découvrir cette histoire millénaire et ausculter son patrimoine en pleine mutation. L’évêché en métamorphose se dévoile et révèle un nouvel établissement culturel le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (ouverture 2027) qui nous permettra de mieux comprendre l’histoire et l’urbanisme de Grasse, Ville d’art et d‘histoire.
Rendez-vous : place du Puy, près des bancs, sous les arbres
Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.
Cathédrale Notre-Dame du Puy Place du Petit Puy, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493361103 https://paroisse-grasse.fr Parking Honoré Cresp. Gare routière située en centre ville. Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette la « farandole ».
Cœur de la cité, la place du petit puy accueille depuis le moyen âge les lieux de pouvoir. Venez découvrir cette histoire millénaire et ausculter son patrimoine en pleine mutation. L’évêché en se et …
© Ville de Grasse
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