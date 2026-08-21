Place Nansouty – Lundi 28 septembre – Stand de sensibilisation et d’accompagnement au dépistage des cancers pour « Septembre Turquoise », Place Nansouty, Bordeaux

Informations pratiques

Place Nansouty – Lundi 28 septembre – Stand de sensibilisation et d’accompagnement au dépistage des cancers pour « Septembre Turquoise » Lundi 28 septembre, 09h30 Place Nansouty Gironde

Entrée libre – tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T14:30:00+02:00

Les partenaires de santé de la ville de Bordeaux : l’Institut Bergonié, la CPTS « Bordeaux Sud » et l’association IMAGYN : https://www.imagyn.org/ organisent une manifestation orientée sur la sensibilisation et l’accompagnement du public au dépistage organisé des cancers.

L’Institut Bergonié possède un bus de prévention nommé « Bergo’Bus », qui permet d’organiser des actions de prévention en aller-vers auprès des publics éloignés du soin et de la santé. Pour le mois de « Septembre Turquoise », mois de sensibilisation pour les cancers gynécologiques, nous souhaitons nous associer aux professionnels de santé libéraux de la CPTS et à IMAGYN pour sensibiliser le public « tout venant » de la place Nansouty à l’importance du dépistage organisé (cancer du sein : mammographies ; cancer colorectal : kits de dépistage « enveloppes bleues » ; cancer du col de l’utérus : frottis).

Nous nous associons à des pharmaciens libéraux, sage-femmes et laborantins et à un cabinet d’imagerie pour proposer des prises de RDV de dépistage.

Place Nansouty place Nansouty Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.33.32.68. »}] [{« link »: « https://www.imagyn.org/ »}]

Action « Bergo’Bus » de promotion des dépistages organisés des cancers (sein, colorectal et col de l’utérus) sur la place Nansouty (Lundi 28/09/26)