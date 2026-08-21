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Place Nansouty – Lundi 28 septembre – Stand de sensibilisation et d’accompagnement au dépistage des cancers pour « Septembre Turquoise », Place Nansouty, Bordeaux

lundi 28 septembre 2026 · Place Nansouty · Bordeaux

Place Nansouty – Lundi 28 septembre – Stand de sensibilisation et d’accompagnement au dépistage des cancers pour « Septembre Turquoise », Place Nansouty, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Place Nansouty
Adresse
place Nansouty
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre - tous publics

Place Nansouty – Lundi 28 septembre – Stand de sensibilisation et d’accompagnement au dépistage des cancers pour « Septembre Turquoise » Lundi 28 septembre, 09h30 Place Nansouty Gironde

Entrée libre – tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T14:30:00+02:00

Les partenaires de santé de la ville de Bordeaux : l’Institut Bergonié, la CPTS « Bordeaux Sud » et l’association IMAGYN : https://www.imagyn.org/ organisent une manifestation orientée sur la sensibilisation et l’accompagnement du public au dépistage organisé des cancers.
L’Institut Bergonié possède un bus de prévention nommé « Bergo’Bus », qui permet d’organiser des actions de prévention en aller-vers auprès des publics éloignés du soin et de la santé. Pour le mois de « Septembre Turquoise », mois de sensibilisation pour les cancers gynécologiques, nous souhaitons nous associer aux professionnels de santé libéraux de la CPTS et à IMAGYN pour sensibiliser le public « tout venant » de la place Nansouty à l’importance du dépistage organisé (cancer du sein : mammographies ; cancer colorectal : kits de dépistage « enveloppes bleues » ; cancer du col de l’utérus : frottis).
Nous nous associons à des pharmaciens libéraux, sage-femmes et laborantins et à un cabinet d’imagerie pour proposer des prises de RDV de dépistage.

Place Nansouty place Nansouty Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.33.32.68. »}] [{« link »: « https://www.imagyn.org/ »}]
Action « Bergo’Bus » de promotion des dépistages organisés des cancers (sein, colorectal et col de l’utérus) sur la place Nansouty (Lundi 28/09/26)

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