Planétarium Dernières nouvelles des planètes PLANETARIUM DE REIMS Reims
Planétarium Dernières nouvelles des planètes PLANETARIUM DE REIMS Reims mardi 23 décembre 2025.
Planétarium Dernières nouvelles des planètes
PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 16:45:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
L’exploration planétaireTout public
Séance sous la coupole du Planétarium.
De l’enfer de Vénus à la beauté des anneaux de Saturne, suivez la route des sondes spatiales et partez à la rencontre de paysages étonnants et de la diversité des planètes du système solaire.
Niveau Adultes, ados, enfants à partir de 8 ans.
Réservation fortement conseillée par téléphone. .
PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est planetarium@reims.fr
English : Planétarium Dernières nouvelles des planètes
Planetary exploration
L’événement Planétarium Dernières nouvelles des planètes Reims a été mis à jour le 2025-12-01 par ADT de la Marne