Planétarium Dernières nouvelles des planètes

PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:45:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

L’exploration planétaireTout public

Séance sous la coupole du Planétarium.

De l’enfer de Vénus à la beauté des anneaux de Saturne, suivez la route des sondes spatiales et partez à la rencontre de paysages étonnants et de la diversité des planètes du système solaire.

Niveau Adultes, ados, enfants à partir de 8 ans.

Réservation fortement conseillée par téléphone. .

PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est planetarium@reims.fr

English : Planétarium Dernières nouvelles des planètes

Planetary exploration

L’événement Planétarium Dernières nouvelles des planètes Reims a été mis à jour le 2025-12-01 par ADT de la Marne