Planétarium Histoires à chuchoter la nuit Planétarium Reims lundi 22 décembre 2025.

Planétarium 46 avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 11:00:00
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29

Contes pour les tout petitsTout public
Sous la coupole du Planétarium.

Trois histoires qui invitent les tout-petits à ne plus avoir peur du noir, à rêver et à se questionner pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les étoiles ne tombent pas ?
Peut-on décrocher la Lune ?

Niveau enfants à partie de 3 ans

Réservation fortement conseillée par téléphone.   .

English : Planétarium Histoires à chuchoter la nuit

Tales for the little ones

