Planétarium Histoires à chuchoter la nuit

Planétarium 46 avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 11:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Contes pour les tout petitsTout public

Sous la coupole du Planétarium.

Trois histoires qui invitent les tout-petits à ne plus avoir peur du noir, à rêver et à se questionner pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les étoiles ne tombent pas ?

Peut-on décrocher la Lune ?

Niveau enfants à partie de 3 ans

Réservation fortement conseillée par téléphone. .

English : Planétarium Histoires à chuchoter la nuit

Tales for the little ones

