Planétarium 46 avenue du Général de Gaulle Reims Marne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-12-22 11:00:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22 2025-12-29
Contes pour les tout petitsTout public
Sous la coupole du Planétarium.
Trois histoires qui invitent les tout-petits à ne plus avoir peur du noir, à rêver et à se questionner pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les étoiles ne tombent pas ?
Peut-on décrocher la Lune ?
Niveau enfants à partie de 3 ans
Réservation fortement conseillée par téléphone. .
Tales for the little ones
