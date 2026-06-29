Planétarium Mystérieux trous noirs Planétarium de Reims Reims
Planétarium Mystérieux trous noirs Planétarium de Reims Reims dimanche 5 juillet 2026.
Reims
Planétarium Mystérieux trous noirs
Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Tout public
Les trous noirs fascinent et stimulent notre imaginaire. Ils sont un emblème iconique du cinéma de science-fiction. Mais qu’est-ce qu’un trou noir ? A quoi ressemblent-ils ? Peut-on les traverser ? Que dit la science exactement à leur sujet ? Avec cette nouvelle séance, l’équipe du Planétarium vous emmène à la rencontre des
astres les plus énigmatiques de l’Univers.
Niveau Pour enfants à partir de 8 ans
Réservation fortement conseillée par téléphone .
Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est planetarium@reims.fr
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English : Planétarium Mystérieux trous noirs
L’événement Planétarium Mystérieux trous noirs Reims a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT de la Marne
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