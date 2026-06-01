Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales Domaine Pommery, Salle Louise Reims
Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales Domaine Pommery, Salle Louise Reims mardi 30 juin 2026.
Reims
Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales
Domaine Pommery, Salle Louise 5 Place du Général Gouraud Reims Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Tout public
Un grand cycle du répertoire, porté par la voix et le piano dans un cadre d’exception. .
Domaine Pommery, Salle Louise 5 Place du Général Gouraud Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales
L’événement Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
À voir aussi à Reims (Marne)
- FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS LA CARTONNERIE – CLUB Reims 17 juin 2026
- La Guinguette rémoise La Guinguette rémoise Reims 17 juin 2026
- PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA BASILIQUE ST REMI – REIMS Reims 18 juin 2026
- Les Flâneries Musicales de Reims Reims 18 juin 2026
- Reims Fire Fest Caserne de Reims Marchandeau Reims 20 juin 2026