Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales Domaine Pommery, Salle Louise Reims mardi 30 juin 2026.

Reims

Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales

Domaine Pommery, Salle Louise 5 Place du Général Gouraud Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Tout public

Un grand cycle du répertoire, porté par la voix et le piano dans un cadre d’exception. .

Domaine Pommery, Salle Louise 5 Place du Général Gouraud Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales

L’événement Samuel Hasselhorn, baryton & Philippe Bianconi, piano Le voyage d’Hiver | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès