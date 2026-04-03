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SAMUEL HASSELHORN, PHILIPPE BIANCONI CHAMPAGNE POMMERY – SALLE LOUISE Reims

SAMUEL HASSELHORN, PHILIPPE BIANCONI CHAMPAGNE POMMERY – SALLE LOUISE Reims

SAMUEL HASSELHORN, PHILIPPE BIANCONI CHAMPAGNE POMMERY – SALLE LOUISE Reims mardi 30 juin 2026.

Lieu : CHAMPAGNE POMMERY - SALLE LOUISE

Adresse : 5, AVENUE DU GÉNÉRAL GOURAUD

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-06-30

Fin : 2026-06-30

Heure de début : 20:00

SAMUEL HASSELHORN, PHILIPPE BIANCONI Début : 2026-06-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CHAMPAGNE POMMERY – SALLE LOUISE 5, AVENUE DU GÉNÉRAL GOURAUD 51100 Reims 51

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