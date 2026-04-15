Planétarium Parés au décollage ! Rouen
Planétarium Parés au décollage ! Rouen mercredi 15 avril 2026.
Rouen
Planétarium Parés au décollage !
115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-24 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Séance immersive pour découvrir le système solaire et la conquête spatiale. Le public embarque pour une mission à travers l’espace à la recherche de la sonde Voyager 1. .
115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Planétarium Parés au décollage !
L’événement Planétarium Parés au décollage ! Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- LA FOLIE DU PROFESSEUR DRACO THEATRE A L’OUEST Rouen 17 avril 2026
- Scientikids : fresque d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen 17 avril 2026
- Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 17 avril 2026
- Évènement sans titre, Omnia République, Rouen 17 avril 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 17 avril 2026