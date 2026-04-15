Rouen

Planétarium Parés au décollage !

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-24 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Séance immersive pour découvrir le système solaire et la conquête spatiale. Le public embarque pour une mission à travers l’espace à la recherche de la sonde Voyager 1. .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Planétarium Parés au décollage !

L’événement Planétarium Parés au décollage ! Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité