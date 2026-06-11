Planétarium petit Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Planétarium petit

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:15:00

fin : 2026-07-17 11:45:00

Date(s) :

2026-07-17

De 4 à 6 ans. Immersion et émerveillement durant trente minutes consacrées à l’astronomie (et adaptées aux petits). .

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Planétarium petit

L’événement Planétarium petit Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN