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Planétarium petit Rue de l’Église Cuisery

Planétarium petit Rue de l’Église Cuisery vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre EDEN

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Planétarium petit

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:15:00
fin : 2026-07-17 11:45:00

Date(s) :
2026-07-17

De 4 à 6 ans. Immersion et émerveillement durant trente minutes consacrées à l’astronomie (et adaptées aux petits).   .

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Planétarium petit

L’événement Planétarium petit Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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