Planète Préhistorique : Dinosaures – L’Expérience immersive L’Atelier des Lumières Paris

À la rencontre des géants

Entrez au cœur des habitats préhistoriques et observez les dinosaures et créatures marines grandeur nature comme si vous y étiez. Une expérience immersive et visuelle, entre projections à 360° et technologies de pointe.

Une expérience éducative fascinante

Apprenez-en plus sur le rôle des dinosaures dans l’évolution de notre planète grâce à des scènes exclusives et des illustrations scientifiques précises, inspirées de la série: Planète Préhistorique sur Apple TV.

Réalisée par une équipe de renom

L’expérience combine la vision des créateurs d’Apple TV avec la voix captivante de l’acteur Gérard Lanvin, pour un récit immersif qui mêle spectacle, science et émotion. Le tout sublimé par la musique originale de compositeurs de renom, Hans Zimmer, Anže Rozman et Kara Talve pour Bleeding Fingers Music.

Pour compléter votre visite : Les plus jeunes pourront découvrir L’Atelier des Enfants, un espace interactif dans l’univers des Dinosaures (inclus dans le prix du billet).

DÉCOUVREZ LA BANDE-SON ORIGINALE DE L’EXPÉRIENCE

L’Atelier des enfants En complément de Planète préhistorique : Dinosaures À l’occasion de la nouvelle programmation immersive Planète préhistorique : Dinosaures – l’expérience immersive, l’Atelier propose une nouvelle expérience dédiée aux plus jeunes au sein de sa salle interactive, l’Atelier des Enfants ! Grâce à des dispositifs ludiques et créatifs, vos enfants explorent l’univers des dinosaures. Ils colorient selon leurs envies l’un des quatre dinosaures proposés : Ptérosaure, T.rex, Diplodocus et Stégosaure. Puis ils scannent leur dessin, qui se retrouve projeté sur les murs de l’Atelier des Enfants, prenant vie au cœur d’un décor préhistorique coloré… Ils peuvent ensuite interagir avec les dinosaures déjà présents dans l’espace, les animant en les touchant sur le mur !

Un espace pédagogique complète cette immersion, présentant des informations sur dix espèces emblématiques de Planète Préhistorique. De quoi apprendre en s’amusant et mieux comprendre les géants qui peuplaient la Terre il y a des millions d’années…

Remontez le temps de 66 millions d’années pour un voyage fascinant à l’ère des dinosaures avec cette création spectaculaire issue de la série documentaire à succès Planète Préhistorique d’Apple TV. Narrée par Gérard Lanvin, cette expérience vous plonge dans les paysages grandioses de la Terre préhistorique et sa faune impressionnante. L’acteur de renom Gérard Lanvin prête sa voix à ce voyage temporel unique et vous guide dans l’univers fascinant des dinosaures et des créatures préhistoriques, des ptérosaures aux mosasaures, jusqu’au mythique Tyrannosaurus rex.

Du mercredi 10 décembre 2025 au dimanche 28 juin 2026 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T01:00:00+01:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

L’Atelier des Lumières 38, rue Saint-Maur 75011 Paris

https://dinosaures.atelier-lumieres.com/#tickets



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