Plantation traditionnelle du Mai

Place de l’Eglise Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 23:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Gardons la tradition au village de Saint Etienne de Tinée lors de la plantation du Mai avec les Jeunes Conscrits dès 20h.

.

Place de l’Eglise Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plantation traditionnelle du Mai

Let’s keep the tradition alive in the village of Saint Etienne de Tinée during the May planting with the Young Conscripts from 8 p.m.

L’événement Plantation traditionnelle du Mai Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur