Plantation traditionnelle du Mai Saint-Étienne-de-Tinée
Plantation traditionnelle du Mai Saint-Étienne-de-Tinée jeudi 30 avril 2026.
Plantation traditionnelle du Mai
Place de l’Eglise Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30 23:30:00
2026-04-30
Gardons la tradition au village de Saint Etienne de Tinée lors de la plantation du Mai avec les Jeunes Conscrits dès 20h.
Place de l’Eglise Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
English : Plantation traditionnelle du Mai
Let’s keep the tradition alive in the village of Saint Etienne de Tinée during the May planting with the Young Conscripts from 8 p.m.
