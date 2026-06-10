PLANTES EN FETE Rue du Bocéno Auray
PLANTES EN FETE Rue du Bocéno Auray samedi 19 septembre 2026.
Auray
PLANTES EN FETE
Rue du Bocéno LYCEE DE KERPLOUZ Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Plantes en Fête organisées par la SHPA en partenariat avec le lycée-CFA de Kerplouz, auront pour thème l’apiculture . Des professionnels avertis vous feront découvrir richesses végétales, outils, objet de jardin, ouvrages ; des animations pour tous autour du verger, du greffage, du miel, des abeilles… .
Rue du Bocéno LYCEE DE KERPLOUZ Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 22 54 24 47
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English :
L’événement PLANTES EN FETE Auray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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