PLANTES EN FETE Rue du Bocéno Auray

Auray

PLANTES EN FETE

Rue du Bocéno LYCEE DE KERPLOUZ Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Plantes en Fête organisées par la SHPA en partenariat avec le lycée-CFA de Kerplouz, auront pour thème l’apiculture . Des professionnels avertis vous feront découvrir richesses végétales, outils, objet de jardin, ouvrages ; des animations pour tous autour du verger, du greffage, du miel, des abeilles… .

Rue du Bocéno LYCEE DE KERPLOUZ Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 22 54 24 47

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English :

L’événement PLANTES EN FETE Auray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon