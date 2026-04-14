Plantes sauvages comestibles, pique-nique et balade animée en forêt, Chem. de la Longue Haye, 60700 Pontpoint, France, Pontpoint

Plantes sauvages comestibles, pique-nique et balade animée en forêt 25 avril et 1 mai Chem. de la Longue Haye, 60700 Pontpoint, France Oise

Tarifs : Tarif adulte 25€ ; Tarif enfant 20€ ; Tarif famille 80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T12:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:30:00+02:00

Vivez une journée champêtre à la découverte des plantes sauvages comestibles et d’une belle forêt domaniale classée, proche de Paris, et avec un pique-nique collaboratif où vous pourrez déguster des plats à base de plantes sauvages ! Avec Vincent, guide nature passionné de cuisine sauvage et de forêt, vous pourrez profiter de ses connaissances et d’un cadre naturel qu’il se fera un plaisir de vous faire découvrir.

Au programme :

Balade « La nature nourricière » de 10h à 12h : Une initiation à la cueillette sauvage en toute sécurité et en toute sérénité pour le cueilleur et ses proches, tout en respectant la nature et le milieu de cueillette. Vous pourrez y découvrir de nombreux délices sauvages comme l’ail des ours , les morilles, le sureau noir, l’aubépine, le cynorrhodon d’églantier , faciles à identifier et à trouver près de chez vous !

» de 10h à 12h : Une initiation à en toute sécurité et en toute sérénité pour le cueilleur et ses proches, tout et le milieu de cueillette. Vous pourrez y découvrir comme , , faciles à identifier et à trouver près de chez vous ! Pique-nique collaboratif avec dégustation de plats à base de plantes sauvages : Gâteau à la fleur de robinier faux-acacia , sirop de fleur de sureau , pesto de lierre terrestre en tartine, câpre de fleur d’ail des ours , et d’autres !

avec : Gâteau à la fleur de , sirop de , pesto de en tartine, câpre de fleur , et d’autres ! Balade sur l’écosystème forestier et les fleurs printanières de 13h30 à 15h30 : Une balade animée pour comprendre l’écosystème forestier et apprendre le fonctionnement et les particularités de nos forêts. Vous apprendrez à reconnaître diverses essences d’arbres forestiers, comprendre différents acteurs de ce milieu comme les champignons ou les animaux, ainsi que les interactions entre ces acteurs. Cette balade nous permettra également d’observer et d’apprendre à connaître quelques jolies fleurs printanières de milieux boisés : Jacinthe des bois, anémone sylvie, stellaire holostée, scille à deux feuilles, et d’autres !

Une journée enrichissante et conviviale avec des passionnés de nature, dans un cadre champêtre proche de chez vous !



Durée : 5h30

Activité organisée par Vincent – Animateur/guide naturaliste mycologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/plantes-sauvages-comestibles-pique-nique-et-balade-animee-en-foret-8445

Chem. de la Longue Haye, 60700 Pontpoint, France Chem. de la Longue Haye, 60700 Pontpoint, France Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/plantes-sauvages-comestibles-pique-nique-et-balade-animee-en-foret-8445 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/plantes-sauvages-comestibles-pique-nique-et-balade-animee-en-foret-8445 »}]

Découverte des plantes sauvages comestibles, pique-nique convivial avec dégustation de plats à base de plantes sauvages et balade sur l’écosystème forestier et les fleurs printanières Nature Sortie nature