Pontpoint

Le retour des oiseaux migrateurs à la réserve écologique de l’Ois’eau

Pontpoint Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Visite guidée unique au cœur des étangs de la réserve pour observer les oiseaux migrateurs.

Un animateur de l’Entente Oise-Aisne vous accompagnera pour une visite guidée unique au cœur des étangs de la réserve. Vous pourrez observer les oiseaux migrateurs et découvrir la richesse et la diversité de la faune qui peuplent ces zones humides exceptionnelles.

Votre guide vous fera partager ses connaissances sur le fonctionnement de ces écosystèmes fragiles, les espèces qui y vivent, ainsi que les interactions fascinantes entre plantes et animaux. Une immersion complète dans une nature préservée, idéale pour éveiller la curiosité des petits et des grands.

Conseil pratique n’oubliez pas vos jumelles et votre appareil photo pour capturer ces instants magiques et observer les oiseaux dans leur environnement naturel.

Les places sont limitées et la réservation auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte est indispensable. .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

Unique guided tour of the reserve’s ponds to observe migratory birds.

L’événement Le retour des oiseaux migrateurs à la réserve écologique de l’Ois’eau Pontpoint a été mis à jour le 2024-08-23 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte