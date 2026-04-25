Pontpoint

Atelier Art du vitrail

Pontpoint Oise

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Atelier Art du vitrail

Le samedi 16 mai, de 10h00 à 17h00 aura lieu l’atelier art du vitrail à l’Abbaye royale du Moncel.

Découvrez l’art du vitrail, de la conception à la mise en baie. Participez à la réalisation d’un vitrail qui sera posé dans un monument de la région.

Inscription 30 € pour l’année. Pique-nique sorti du sac pour le midi.

Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

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English :

Stained glass art workshop

L’événement Atelier Art du vitrail Pontpoint a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte