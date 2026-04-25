Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Art du vitrail Pontpoint

Atelier Art du vitrail Pontpoint samedi 16 mai 2026.

Ville : 60700 Pontpoint

Département : Oise

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Pontpoint

Atelier Art du vitrail

Pontpoint Oise

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Atelier Art du vitrail
Le samedi 16 mai, de 10h00 à 17h00 aura lieu l’atelier art du vitrail à l’Abbaye royale du Moncel.

Découvrez l’art du vitrail, de la conception à la mise en baie. Participez à la réalisation d’un vitrail qui sera posé dans un monument de la région.

Inscription 30 € pour l’année. Pique-nique sorti du sac pour le midi.
Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr   .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France   abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stained glass art workshop

L’événement Atelier Art du vitrail Pontpoint a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

À voir aussi à Pontpoint (Oise)