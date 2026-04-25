Atelier Art du vitrail Pontpoint
Atelier Art du vitrail Pontpoint samedi 16 mai 2026.
Pontpoint
Atelier Art du vitrail
Pontpoint Oise
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Atelier Art du vitrail
Le samedi 16 mai, de 10h00 à 17h00 aura lieu l’atelier art du vitrail à l’Abbaye royale du Moncel.
Découvrez l’art du vitrail, de la conception à la mise en baie. Participez à la réalisation d’un vitrail qui sera posé dans un monument de la région.
Inscription 30 € pour l’année. Pique-nique sorti du sac pour le midi.
Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr .
Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr
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English :
Stained glass art workshop
L’événement Atelier Art du vitrail Pontpoint a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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