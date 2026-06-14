Plastiques en fin de vie, une géographie des déchets Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris mardi 27 octobre 2026.

Que révèlent les déchets plastiques de nos choix de société ?

Derrière la promesse du recyclage, la gestion des plastiques en fin de

vie révèle des tensions profondes entre impératifs environnementaux,

intérêts industriels et décisions politiques.

À mesure que les volumes de déchets augmentent, une question

s’impose : que dit notre manière de traiter les plastiques de nos

modèles de production, de consommation et de régulation ?

Les déchets plastiques constituent aujourd’hui un observatoire

privilégié des transformations contemporaines. En suivant leurs flux,

leurs propriétés matérielles et les dynamiques sociales qui organisent

leur circulation, Jeanne Perez met en lumière les arbitrages qui

structurent les filières de gestion et les limites des réponses

actuelles. Pourquoi le recyclage occupe-t-il une place centrale dans les

politiques publiques ? Quels effets produit cette hyperfocalisation sur

la fin du cycle de vie ? Quelles alternatives peuvent être envisagées

face aux difficultés du bouclage des flux ?

Cette rencontre propose d’ouvrir la discussion autour des mécanismes

de recyclage, de l’organisation des filières et des choix collectifs qui

orientent aujourd’hui la gestion des plastiques.

La séance réunira Jeanne Perez et Henri Bourgeois Costa,

directeur des affaires publiques de Fondation Tara Océan et

co-concepteur du cycle, et sera animée par un journaliste scientifique.

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos des intervenant.e.s

Jeanne Perez est chercheuse post-doctorante au

laboratoire Espaces et Sociétés (ESO, CNRS) à Le Mans Université. Ses

recherches portent sur les plastiques et les déchets plastiques, à

travers une approche interdisciplinaire croisant chimie de

l’environnement et géographie sociale. Elles s’inscrivent dans le champ

de la rudologie (étude des déchets), développée notamment au Mans, et

analysent les enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux associés

aux matières plastiques.

Henri Bourgeois Costa est spécialiste en géographie des écosystèmes. Après un parcours dans les ONG dès 1997, il développe une expertise sur l’eau, la biodiversité et l’environnement industriel (éco-conception, plasturgie, valorisation). Depuis 2019, il œuvre à la Fondation Tara Océan où il développe le plaidoyer sur l’économie circulaire, notamment autour des plastiques et toxiques, et porte ces enjeux au niveau international dans le cadre des négociations onusiennes.

À propos du cycle « Plastiques : un poison systémique »

Organisé en partenariat avec la Fondation Tara Océan,

le cycle « Plastiques : un poison systémique » explore une pollution

devenue globale. Depuis les années 1970, la recherche scientifique

révèle l’étendue du problème : des océans aux montagnes, des

micro-plastiques invisibles pénètrent nos organismes et perturbent les

écosystèmes. Les sciences humaines et sociales complètent ce tableau en

analysant les mécanismes économiques et sociaux de notre dépendance aux

plastiques.

Alors que s’ouvre cette année le septième cycle de négociations pour

un traité international, ces rencontres réunissent chercheurs et société

civile pour croiser les savoirs et éclairer les décisions publiques.

L’objectif : repenser collectivement notre rapport aux plastiques et à

l’environnement.

Rencontre du cycle « Plastiques : un poison systémique » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 27 octobre 2026 à 18h30.

Le mardi 27 octobre 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-27T19:30:00+01:00

fin : 2026-10-27T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-27T18:30:00+02:00_2026-10-27T20:30:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54, boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/plastiques-en-fin-de-vie-une-geographie-des-dechets https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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