Plateau École de musique et Société Musicale Saint Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Pessac
Plateau École de musique et Société Musicale Saint Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Pessac dimanche 21 juin 2026.
Plateau École de musique et Société Musicale Saint Martin Dimanche 21 juin, 17h00 Esplanade Charles de Gaulle Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
17h – Ensemble de cuivres (trompettes, cor, trombones)
18h – Classe orchestre (cordes) du collège François Mitterrand
18h30 – Orchestre symphonique du 1er cycle
19h – Ensemble d’accordéons
19h30 – Société Musicale Saint Martin
20h – Orchestres de second cycle (cordes, harmonie, symphonique)
Esplanade Charles de Gaulle esplanade charles de gaulle pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine
17h – Ensemble de cuivres (trompettes, cor, trombones)
© S Monserrant
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