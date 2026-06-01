Plateau École de musique et Société Musicale Saint Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Pessac

Plateau École de musique et Société Musicale Saint Martin Dimanche 21 juin, 17h00 Esplanade Charles de Gaulle Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

17h – Ensemble de cuivres (trompettes, cor, trombones)

18h – Classe orchestre (cordes) du collège François Mitterrand

18h30 – Orchestre symphonique du 1er cycle

19h – Ensemble d’accordéons

19h30 – Société Musicale Saint Martin

20h – Orchestres de second cycle (cordes, harmonie, symphonique)

Esplanade Charles de Gaulle esplanade charles de gaulle pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

17h – Ensemble de cuivres (trompettes, cor, trombones)

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