UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Médard-en-Jalles

Play them all, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Play them all, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Play them all Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:30:00+01:00

Venez partager une fiction interactive et coopérez pour faire progresser l’histoire !
Rendez-vous dans l’auditorium !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Jeu vidéo

À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)