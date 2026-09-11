Play them all, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Play them all Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:30:00+01:00

Venez partager une fiction interactive et coopérez pour faire progresser l’histoire !

Rendez-vous dans l’auditorium !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

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