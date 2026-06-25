Castanet-Tolosan

PLAY4FUN

Le Mas des Canelles Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 17:30:00

fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Challenge inter-entreprises avec défis ludiques/sportifs et soirée conviviale

L’ÉVÉNEMENT MARDI 22 SEPTEMBRE 2026

Ce défi inter-entreprises est l’occasion de souder les membres d’une entreprise hors du cadre professionnel et de valoriser l’image des acteurs économiques du territoire Toulousain.

Venez nombreux pour participer à cet événement convivial où la joie d’être ensemble et l’esprit collectif sont toujours gagnants !

De 17h jusque tard dans la nuit pour les plus courageux, participez à 120 minutes de défi sportif, puis retrouvez-vous pour une soirée conviviale lors de la remise des prix.

LES ÉPREUVES

8 ÉPREUVES SPORTIVES ET LUDIQUES

Un ensemble d’épreuves sportives et ludiques accessibles à toutes et à tous.

Collègues, amis, hommes et femmes, vous serez très nombreux à porter haut les couleurs de votre entreprise et à vous dépenser dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe.

Retrouvez bientôt les épreuves que nous vous avons concoctées pour cette édition 2026 ! .

Le Mas des Canelles Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Intercompany challenge featuring fun and athletic activities and a social evening

L’événement PLAY4FUN Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE