PLAY4FUN Castanet-Tolosan
PLAY4FUN Castanet-Tolosan mardi 22 septembre 2026.
Castanet-Tolosan
PLAY4FUN
Le Mas des Canelles Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:30:00
fin : 2026-09-22 22:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Challenge inter-entreprises avec défis ludiques/sportifs et soirée conviviale
L’ÉVÉNEMENT MARDI 22 SEPTEMBRE 2026
Ce défi inter-entreprises est l’occasion de souder les membres d’une entreprise hors du cadre professionnel et de valoriser l’image des acteurs économiques du territoire Toulousain.
Venez nombreux pour participer à cet événement convivial où la joie d’être ensemble et l’esprit collectif sont toujours gagnants !
De 17h jusque tard dans la nuit pour les plus courageux, participez à 120 minutes de défi sportif, puis retrouvez-vous pour une soirée conviviale lors de la remise des prix.
LES ÉPREUVES
8 ÉPREUVES SPORTIVES ET LUDIQUES
Un ensemble d’épreuves sportives et ludiques accessibles à toutes et à tous.
Collègues, amis, hommes et femmes, vous serez très nombreux à porter haut les couleurs de votre entreprise et à vous dépenser dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe.
Retrouvez bientôt les épreuves que nous vous avons concoctées pour cette édition 2026 ! .
Le Mas des Canelles Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Intercompany challenge featuring fun and athletic activities and a social evening
L’événement PLAY4FUN Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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