PLAYGROUND | Cirque LE CARRE BLANC Tinqueux
vendredi 9 avril 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
PLAYGROUND | Cirque
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 19:00:00
fin : 2027-04-09 20:00:00
Date(s) :
2027-04-09
Tout public
Ven. 09 avr. 19h
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 5 ans | 45 min | Tarif B 5 à 15 €
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Collectif Primavez
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Spectacle joué en salle
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Les artistes dépendent-ils de leur public ? Oui, c’est une réalité sans spectateurs, pas de spectacle et vice-versa. Peuvent-ils également en dépendre physiquement ?
La pièce dépend des spectateur·trice·s qui la soutiennent par leur poids, assis·es sur huit chaises reliées au mât et formant partie intégrante de la scénographie. Ceux qui choisiront d’incarner ce soutien seront reliés par les sangles à l’acte circassien.
Ce mélange entre mât chinois, danse, mime et humour permet d’intégrer une multitude de surprises sur la base de l’improvisation. Miguel joue avec le public. Il va le chercher, le taquine. Chacun peut devenir acteur du spectacle et la scène devient un espace de jeu inclusif.
Avec très peu de choses, par sa simple énergie et sa complicité chaleureuse et naturelle, Miguel réussit à embarquer l’audience active sur un petit nuage de naïveté tendre et élégante.
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euxième Prix du Public. Festival MIMOS 2022. Perigueux, France.
Prix Amplion Argentum. Festival Amplifier 2022. Banská Štiavnica, Slovaquie.
Prix du Jury. Festival Les Tailleurs 2019. Ecaussinnes, Belgique.
Premier Prix. Gentse Feesten 2018. Gand, Belgique.
Conception, écriture et jeu Miguel Rubio
Regard extérieur Nacho Atienza
Scénographie Miguel Rubio
Diffusion Internationale Noe Iglesias
Diffusion Francophone Oriane Hoog
Administration Lucile Rouxel
Production Collectif Primavez .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : PLAYGROUND | Cirque
L’événement PLAYGROUND | Cirque Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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