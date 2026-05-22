Playin’Paris : le festival sport et culture revient dans le 18e ! Gymnase Bertrand Dauvin PARIS

La Place revient avec la 5e édition de Playin’Paris, son événement incontournable qui mêle basket 3×3, DJ contest et showcases dans le nord de la capitale. Marquez bien les dates dans votre agenda : tout va se passer le dimanche 31 mai 2026. Pendant une journée, le gymnase Bertrand Dauvin (18e) sera l’épicentre de la street-culture à la sauce parisienne.

La crème des équipes de basket 3×3 féminines et masculines issues des phases qualificatives se retrouveront sur le parquet du gymnase. Elles rencontreront des équipes wild-cards franciliennes et des équipes internationales invitées spécialement pour l’occasion.

Côté musique, des shows de danse gratuits des compagnies OPS et la Scampia, ainsi que des showcases du DJ Keiishah et des MCs Dandyguel et Lukas Nicot viendront ponctuer l’événement !

Le rendez-vous incontournable mêlant basket 3×3, DJ sets, danse et expo revient pour sa 5e édition. Cette année, l’événement aura lieu dans le gymnase Bertrand Dauvin (18e) !

Le dimanche 31 mai 2026

de 10h00 à 19h00

gratuit

Accès libre.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00

Gymnase Bertrand Dauvin 14 rue René Binet 75018 PARIS



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