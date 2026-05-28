Playlunch • Wild Pink SUPERSONIC Paris

PLAYLUNCH (22h00)

(Indie rock – Melbourne, AUS)

Né pendant le confinement lié à la COVID-19 dans un studio aménagé dans une maison de Melbourne, Playlunch est un mélange chaotique et éclectique de musique dance rétro, de nostalgie de l’Australie de la fin des années 90 et du début des années 2000, et d’une attitude banlieusarde teintée d’ironie. Le groupe s’est ainsi forgé un style irrévérencieux qu’il a baptisé « Bogan Funk ».

https://www.youtube.com/channel/UCs-sHduDvMXJmygmMSWYKxw

https://open.spotify.com/…/artist/0KeXd4EkaUHseJoZQhNR4u

WILD PINK (21h00)

(Indie rock – New York, US)

*Still Coming Down* est le sixième album studio de Wild Pink, et leur œuvre la plus aboutie à ce jour. Poursuivant sur la voie déchirée et acérée tracée par Dulling The Horns (2024) — désigné comme l’un des meilleurs albums de l’année par Vogue, Consequence, Paste et bien d’autres —, Still Coming Down renforce le « vrai rock » de Wild Pink (Stereogum, Meilleurs albums de 2024) et réussit tous ses coups. Avec Dulling The Horns, Wild Pink a atteint de nouveaux sommets en termes d’acclamation critique et de succès sur scène, se produisant aux côtés de figures de proue de la scène indie telles que Dr. Dog, Crumb et MJ Lenderman (qui apporte son talent de guitariste sur Still Coming Down). Still Coming Down vient couronner cette ascension fulgurante, s’installant dans une vie sur la route et reflétant ces expériences à travers une vision déformée et encyclopédique de l’Amérique. Mené par John Ross, « l’un des meilleurs paroliers de la musique indie » (The Guardian), Wild Pink s’est installé dans les légendaires Drop of Sun Studios d’Asheville pour enregistrer Still Coming Down avec le producteur virtuose Alex Farrar (Bnny, Wednesday, Samia). À la fois étrange et familier, Still Coming Down de Wild Pink est un produit de l’époque moderne que seul John Ross pouvait écrire.

https://wildpink.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=1kIiuSinjuA

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 9 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Welly!, Adult DVD & Home Counties.

Le mercredi 09 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T19:00:00+02:00_2026-09-09T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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