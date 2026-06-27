Playtime Jeux vidéo à la Médiathèque Chartres
mercredi 7 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Playtime Jeux vidéo à la Médiathèque
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-12-02 17:30:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
Chaque premier mercredi du mois, les bibliothécaires vous font découvrir 4 jeux, sur PS5, XBOX, Switch et Switch 2.
Entrée libre. À partir de 7 ans. En cas de forte affluence, les sessions de jeux peuvent être écourtées. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On the first Wednesday of every month, the librarians introduce you to four games on PS5, Xbox, Switch, and Switch 2.
L’événement Playtime Jeux vidéo à la Médiathèque Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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