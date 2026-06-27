Informations pratiques

Chartres

Playtime Jeux vidéo à la Médiathèque

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-12-02 17:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Chaque premier mercredi du mois, les bibliothécaires vous font découvrir 4 jeux, sur PS5, XBOX, Switch et Switch 2.

Entrée libre. À partir de 7 ans. En cas de forte affluence, les sessions de jeux peuvent être écourtées. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On the first Wednesday of every month, the librarians introduce you to four games on PS5, Xbox, Switch, and Switch 2.

L’événement Playtime Jeux vidéo à la Médiathèque Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES