Plein les yeux ! L’animal dans le livre photographique pour enfants, Centre photographique Rouen Normandie, Rouen

Informations pratiques

Plein les yeux !

L’animal dans le livre photographique pour enfants 10 octobre 2026 – 30 janvier 2027 Centre photographique Rouen Normandie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Fin : 2027-01-30T14:00:00+01:00 – 2027-01-30T19:00:00+01:00

Depuis les débuts de la photographie, l’animal n’a cessé d’apparaître dans l’objectif des photographes. Il occupe également une place essentielle dans la littérature jeunesse où il accompagne depuis longtemps le regard, les émotions et l’imaginaire de l’enfant.

Présentée au Centre photographique de Rouen d’octobre à janvier prochains, l’exposition Plein les yeux ! accueillera un bestiaire photographique de l’enfance composé de chats, chiens, oursons, lionceaux, animaux de la ferme, petites et grosses bêtes d’ici ou d’ailleurs, animaux à plumes ou à poils, mais aussi créatures transformées ou réinventées.

Plein les yeux ! se propose ainsi d’explorer les multiples facettes de cette figure animale dans le livre photographique pour la jeunesse : animal support d’apprentissage et de création, animal anthropomorphisé double de l’enfant ou compagnon de jeu, animal célébré ou exploité, animal présent de l’autre côté du miroir, ou encore animal passeur de connaissances sur les pays lointains.

L’exposition Plein les yeux ! montre aussi comment la photographie animalière se glisse dans le livre pour l’enfant pour inviter à l’observation et à l’émerveillement. La photographie de l’animal transforme la forme même de l’album, se révèle dans le mouvement du feuilletage, joue avec la typographie et les mises en page, les détourages et les cadrages et initie au langage visuel.

L’exposition réunit tirages, maquettes et albums de photographes d’hier et d’aujourd’hui, parmi lesquels Robert Doisneau, Marc Riboud, Eikoh Hosoe, Ylla, Charles Fréger, Frank Horvat, Dominique Darbois, Tana Hoban ou encore Claude Cahun et Jean Lecointre.

Commissaire associée : Laurence Le Guen.

Centre photographique Rouen Normandie 15 rue de la Chaîne, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235893696 https://centrephotographique.com

Depuis les débuts de la photographie, l’animal n’a cessé d’apparaître dans l’objectif des photographes. Il occupe également une place essentielle dans la littérature jeunesse où il accompagne depuis…

© Frank Horvat, extrait du livre « YaO le chat botté », 1992 © Studio Frank Horvat