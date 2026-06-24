Tours

PLEIN PHARE

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 18:30:00

fin : 2026-10-07 23:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Écrans ouverts, dégustation, vernissage

Pour cette seconde escale, Plein Phare laisse les commandes à Joué Images et embarque le public dans une traversée où le réel se fissure doucement. Fantômes, deuil, manipulation mentale, souvenirs traumatiques et faux experts aux méthodes douteuses composent une sélection de courts où le malaise et la tendresse avancent souvent main dans la main. Entre thriller psychologique, fantastique discret et humour absurde, les récits brouillent les pistes sans jamais perdre le goût des personnages.

En écho, les sculptures noir et blanc de François Géhan investissent la galerie avec leurs silhouettes hybrides et leurs mondes improbables.

Le Chai de Thélème accompagnera la soirée avec ses cuvées bio aussi libres que singulières. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Open Screens, Tasting, Opening Reception

L’événement PLEIN PHARE Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37