Informations pratiques

Tours

Plein Phare

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 18:30:00

fin : 2026-11-11 23:30:00

Date(s) :

2026-11-11

Écrans ouverts, dégustation, vernissage

Avec ses films courts, sensibles et légèrement décalés, Pierrick Chilloux capture des fragments de vie comme on collectionne des souvenirs retrouvés au fond d’une poche. Une joueuse de belote, une future mariée, un doctorant qui imite une baleine ou un homme perdu dans une forêt deviennent les héros d’un cinéma documentaire tendre, drôle et profondément humain. Le regard est simple, jamais spectaculaire, mais toujours juste.

Dans la galerie, les œuvres textiles de Sarah Guidoin prolongeront cette attention aux matières et aux récits intimes.

Et pour accompagner cette traversée douce-amère, Mathilde Sauvete viendra partager ses vins bio et biodynamiques de Touraine. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Open Screens, Tasting, Opening Reception

L’événement Plein Phare Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37