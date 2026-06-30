Plein Phare Tours
mercredi 11 novembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Plein Phare
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11 18:30:00
fin : 2026-11-11 23:30:00
Date(s) :
2026-11-11
Écrans ouverts, dégustation, vernissage
Avec ses films courts, sensibles et légèrement décalés, Pierrick Chilloux capture des fragments de vie comme on collectionne des souvenirs retrouvés au fond d’une poche. Une joueuse de belote, une future mariée, un doctorant qui imite une baleine ou un homme perdu dans une forêt deviennent les héros d’un cinéma documentaire tendre, drôle et profondément humain. Le regard est simple, jamais spectaculaire, mais toujours juste.
Dans la galerie, les œuvres textiles de Sarah Guidoin prolongeront cette attention aux matières et aux récits intimes.
Et pour accompagner cette traversée douce-amère, Mathilde Sauvete viendra partager ses vins bio et biodynamiques de Touraine. .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Open Screens, Tasting, Opening Reception
L’événement Plein Phare Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37
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