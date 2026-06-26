Tours

Plein Phare

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Écrans ouverts, dégustation, vernissage

Pour ce dernier Plein Phare de l’année, les Écrans Ouverts célèbrent les grands malaises, les étrangetés magnifiques et les personnages au bord du dérapage. Un père rongé par l’angoisse, un asticot en quête de nourriture, deux clowns dans un cimetière, un fils incapable de quitter le nid familial… Les films de cette sélection naviguent entre humour noir, absurdité, poésie sale et tendresse inconfortable. Une soirée où l’on rit parfois nerveusement, où l’on grimace souvent, mais où chaque court trouve sa manière bien à lui de parler de solitude, de peur ou du besoin d’amour. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Open Screens, Tasting, Opening Reception

L’événement Plein Phare Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37