Pleure pas Bonhomme à la médiathèque Emile Zola à Montpellier, Médiathèque de Buis les Barronies, Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Pleure pas Bonhomme à la médiathèque Emile Zola à Montpellier Mercredi 28 octobre, 14h30 Médiathèque de Buis les Barronies Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

C’est l’histoire d’un petit gars qui ne joue pas à être un homme, qui apprendra que sa faiblesse est sa force et trouvera sa place au soleil.

C’est l’histoire que j’aurai voulu entendre autrefois. Celle qui m’aurait dit : « Tes larmes sont belles. Aime les car elles sont une part de toi ».

C’est l’histoire… d’un Cendrillon.

Médiathèque de Buis les Barronies 14 Bd Michel Eysseric, 26170 Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Lodoïs racontera « Pleure pas Bonhomme » à la médiathèque Emile Zola à Montpellier !