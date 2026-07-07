Plouf parties Saint-Affrique
mardi 7 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Plouf parties
Boulevard de la Capelle Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif entrée Piscine
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-07
Plongez dans le jeu ! La médiathèque vous donne rendez-vous à la piscine pour un moment ludique et convivial.
La médiathèque organise les jeux à la piscine ! .
Boulevard de la Capelle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 20 94 mairie@ville-saintaffrique.fr
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English :
Dive into the game! The media center invites you to the pool for a fun and friendly time.
L’événement Plouf parties Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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