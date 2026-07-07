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AGENDA · Saint-Affrique

Plouf parties Saint-Affrique

mardi 7 juillet 2026 · Saint-Affrique

Plouf parties Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
Boulevard de la Capelle
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif entrée Piscine

Saint-Affrique

Plouf parties

Boulevard de la Capelle Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif entrée Piscine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-07

Plongez dans le jeu ! La médiathèque vous donne rendez-vous à la piscine pour un moment ludique et convivial.
La médiathèque organise les jeux à la piscine !   .

Boulevard de la Capelle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 20 94  mairie@ville-saintaffrique.fr

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English :

Dive into the game! The media center invites you to the pool for a fun and friendly time.

L’événement Plouf parties Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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