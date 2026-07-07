Informations pratiques

Saint-Affrique

Plouf parties

Boulevard de la Capelle Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif entrée Piscine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-07

Plongez dans le jeu ! La médiathèque vous donne rendez-vous à la piscine pour un moment ludique et convivial.

La médiathèque organise les jeux à la piscine ! .

Boulevard de la Capelle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 20 94 mairie@ville-saintaffrique.fr

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English :

Dive into the game! The media center invites you to the pool for a fun and friendly time.

L’événement Plouf parties Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)