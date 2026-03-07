Plume fête la nature ! #5 Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Plume, mascotte ailée de la bibliothèque Saint-Éloi, convie petits et grands à son anniversaire. Pas peu fier.e de trôner sur la fresque s’intitulant La Restauration de la nature et ornant la façade de la bibliothèque, Plume propose un thème qui lui tient à cœur pour cette journée festive : les oiseaux !

Cette thématique a été choisie en écho au nouveau nom du Square Saint-Éloi, renommé Square Rachel Carson depuis janvier 2026. Il rend hommage à Rachel Carson (1907 – 1964), une pionnière américaine de la lutte contre les pesticides. Biologiste et autrice, elle publie notamment Le printemps silencieux en 1962.

Le programme

10h : promenade ornithologique guidée au départ de la bibliothèque, par le guide conférencier Jacky Libaud, de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement. Tout public dès 10 ans, sur inscription à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr ou au 01 53 44 70 30.

: guidée au départ de la bibliothèque, par le guide conférencier Jacky Libaud, de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement. Tout public dès 10 ans, sur inscription à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr ou au 01 53 44 70 30. 10h30-12h, puis 14h30-16h : fresque éphémère sur les vitres de la bibliothèque par l’artiste et auteur de BD Nikesco, en restitution de son travail avec les enfants de la BCD de l’école 27 Reuilly. Suivi d’un goûter, en présence d’interprètes LSF/FR.

: sur les vitres de la bibliothèque par l’artiste et auteur de BD Nikesco, en restitution de son travail avec les enfants de la BCD de l’école 27 Reuilly. Suivi d’un goûter, en présence d’interprètes LSF/FR. 15h : concert d’ouverture de l’après-midi sur la dalle avec le conservatoire du 12e Paul Dukas.

: de l’après-midi sur la dalle avec le conservatoire du 12e Paul Dukas. 17h : spectacle L’Envol des oiseaux par la comédienne et danseuse Sandrine Monlezun. Conte musical familial dès 3 ans, adapté du conte persan La Conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar.

: spectacle par la comédienne et danseuse Sandrine Monlezun. Conte musical familial dès 3 ans, adapté du conte persan La Conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar. Et tout au long de l’après-midi de 14h30 à 17h :

atelier d’écriture sur la nature animé par une bibliothécaire, tout public dès 15 ans.

séance de sensibilisation aux sciences participatives avec le protocole du Muséum National d’Histoire Naturelle, Vigie Nature Ecole, et observation des oiseaux dans le square Rachel Carson.

atelier jeu sur la santé environnementale avec la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).

atelier artistique créatif sur les oiseaux avec Mehrzad Najand et Françoise Trotabas, artistes plasticiens et habitants du quartier.

jeux autour des oiseaux avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Enfants et adultes, apprenez à observer la nature avec des jeux instructifs sur les dismorphismes chez les oiseaux et sur la biodiversité des jardins. Balades commentées dans le square Rachel Carson (inscriptions sur place).

jeux géants avec le Périscope.

atelier d’impressions végétales frappées en partenariat avec le centre Paris anim’ Bessie Smith.

silhouette passe-tête « Dans le corps de Plume » en libre accès, tout public.

exposition.

jeu numérique interactif Birdie Memory pour apprendre le chant des oiseaux.

atelier zéro déchet avec les bibliothécaires de la médiathèque Hélène Berr.

tables thématiques de livres et autres ressources sur Rachel Carson et les oiseaux.

samedi 30 mai, 14h30-18h

tout public

entrée libre, dans la limite des places disponibles

Plume remercie chaleureusement tous les partenaires de la bibliothèque… Merci à la mairie du 12e arrondissement, la DEVE, le conservatoire Paul Dukas, le conseil de quartier Jardin de Reuilly, l’association Autour de la baleine, la Fondation jeunesse feu vert, le Relais 59, le Café Maya, la bibliothèque Diderot et la médiathèque Hélène Berr, la Maison des Ensembles, le Périscope, le collectif Action Transition, la Maison du zéro déchet, le centre Paris anim’ Bessie Smith, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, les talentueux artistes du quartier…

« Plume fête la nature » revient pour une nouvelle édition ! Sur la dalle Rozanoff et dans la bibliothèque, rejoignez-nous pour une journée riche en activités et en émotions !

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 18h00

gratuit

Attention, réservation obligatoire pour la promenade ornithologique guidée au départ de la bibliothèque, par le guide conférencier Jacky Libaud, de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement. Tout public dès 10 ans, sur inscription à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr ou au 01 53 44 70 30.

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 107 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Saint-Eloi et trouvez le meilleur itinéraire

