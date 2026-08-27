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Plus beaux livres suisses 2025 Centre culturel suisse Paris Paris

samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel suisse Paris · Paris

Plus beaux livres suisses 2025 Centre culturel suisse Paris Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Centre culturel suisse Paris
Adresse
32 rue des Francs-Bourgeois
Ville
75003 Paris
Département
Paris

L’Office fédéral de la culture (OFC) organise chaque année le concours des Plus beaux livres suisses. Il distingue des réalisations notables dans la production et l’art du livre et met en lumière des ouvrages qui expriment les tendances contemporaines. Parmi 388 livres participant au concours, les 17 distinctions de l’année d’édition 2025 seront exposées à la librairie du Centre culturel suisse ainsi que le le Prix Jan Tschichold attribué duo franco-suisse Coline Sunier & Charles Mazé.

Les 17 distinctions de l’année d’édition 2025 sélectionnée par l’Office fédéral de la culture seront exposées à la librairie du Centre culturel suisse !
Du samedi 19 septembre 2026 au mardi 10 novembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 19h00
samedi, dimanche
de 12h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:00:00+02:00
fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T14:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T14:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T12:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T12:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-29T14:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T14:00:00+02:00_2026-10-01T19:00:00+02:00;2026-10-02T14:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T12:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-04T12:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-06T14:00:00+02:00_2026-10-06T19:00:00+02:00;2026-10-07T14:00:00+02:00_2026-10-07T19:00:00+02:00;2026-10-08T14:00:00+02:00_2026-10-08T19:00:00+02:00;2026-10-09T14:00:00+02:00_2026-10-09T19:00:00+02:00;2026-10-10T12:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-11T12:00:00+02:00_2026-10-11T19:00:00+02:00;2026-10-13T14:00:00+02:00_2026-10-13T19:00:00+02:00;2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T19:00:00+02:00;2026-10-15T14:00:00+02:00_2026-10-15T19:00:00+02:00;2026-10-16T14:00:00+02:00_2026-10-16T19:00:00+02:00;2026-10-17T12:00:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00;2026-10-18T12:00:00+02:00_2026-10-18T19:00:00+02:00;2026-10-20T14:00:00+02:00_2026-10-20T19:00:00+02:00;2026-10-21T14:00:00+02:00_2026-10-21T19:00:00+02:00;2026-10-22T14:00:00+02:00_2026-10-22T19:00:00+02:00;2026-10-23T14:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-10-24T12:00:00+02:00_2026-10-24T19:00:00+02:00;2026-10-25T12:00:00+02:00_2026-10-25T19:00:00+02:00;2026-10-27T14:00:00+02:00_2026-10-27T19:00:00+02:00;2026-10-28T14:00:00+02:00_2026-10-28T19:00:00+02:00;2026-10-29T14:00:00+02:00_2026-10-29T19:00:00+02:00;2026-10-30T14:00:00+02:00_2026-10-30T19:00:00+02:00;2026-10-31T12:00:00+02:00_2026-10-31T19:00:00+02:00;2026-11-01T12:00:00+02:00_2026-11-01T19:00:00+02:00;2026-11-03T14:00:00+02:00_2026-11-03T19:00:00+02:00;2026-11-04T14:00:00+02:00_2026-11-04T19:00:00+02:00;2026-11-05T14:00:00+02:00_2026-11-05T19:00:00+02:00;2026-11-06T14:00:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-11-07T12:00:00+02:00_2026-11-07T19:00:00+02:00;2026-11-08T12:00:00+02:00_2026-11-08T19:00:00+02:00;2026-11-10T14:00:00+02:00_2026-11-10T19:00:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois  75003 Paris
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